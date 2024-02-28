Turkcell teknoloji üreten ülke olma hedefiyle yerli üreticilere destek oluyor

Turkcell, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yerlileşme sürecini destekleme ve dünya standartlarında servis kalitesinin sürekliliğini sağlama hedefiyle iş birliği çalışmalarını sürdürüyor.

Teknoloji alanında bireysel ve kurumsal müşterilerine uçtan uca çözümler sunan Turkcell, yerlileşmeye yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Türkiye’nin teknoloji ekosistemindeki birçok kurum ve firmayla Ar-Ge, yazılım, teknolojik destek ve ürün tedariki alanlarında iş birlikleri yürüten şirket; böylece ülkemizdeki teknoloji sektörünün gelişimine, yerlilik oranlarının artmasına ve milli ekonomiye katkılar sunuyor. Bu iş birlikleri kapsamında şirket, yerli firmalar tarafından geliştirilen teknolojik ürün ve hizmetlerin global pazarlara da ihraç edilerek dünya genelinde de kullanılması için çalışmalarına devam ediyor.

Sektördeki global şirketlerin gözü STAR’da

Şirketin tüm altyapısının görüntülenmesini ve dijital olarak yönetilmesini sağlayan operasyon destek sistemi STAR, Turkcell mühendisleri ve TechNarts (Nart Bilişim Hizmetleri) iş birliğiyle geliştirildi.

Yapılan açıklamaya göre, iletişim teknolojileri altyapısında dijital otomasyon kolaylığı sağlayan STAR platformu, yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası alanda da diğer operatörler tarafından yakından takip ediliyor. Şirket, STAR platformu ile şebeke altyapısından elde edilen verileri anlık olarak izleyerek oluşan ya da oluşması muhtemel tüm sorunları anında tespit ederek hızla çözüme kavuşturuyor. Turkcell ile TechNarts tarafından geliştirilen otomasyon platformuna eklenen otomatik planlama, keşif, konfigürasyon uyum kontrolü gibi birçok sürecin tamamen otomatikleştirilmesiyle, "zero-touch network" konsepti kapsamında uçtan uca ağ yönetimi gerçekleştirme fırsatı sunuluyor.

Şirket geçen yıl TechNarts iş birliğiyle altyapısına üç yerli ürün daha ekledi. Numerus, Inventum ve MoniCAT ürünleri sayesinde IP adres yönetimi, envanter yönetimi, alarm ve topoloji yönetimi otonom hale getirildi. Altyapıya yapılan bu yatırımlarla birlikte şirket; ağ verimliliğini ve güvenliğini artırıp müşterilerine kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor.

Yenilikçi yerli ve milli altyapı ürünleriyle kesintisiz iletişim

Telekomünikasyon sektöründe yerlileşme hedeflerine önemli katkı sağlayan Turkcell, bu alanda Türkiye’nin kendi teknolojisini geliştirmesi ve uluslararası alanda rekabet edebilmesini destekleyen çeşitli adımlar atıyor.

Bu kapsamda yerli teknoloji şirketlerinden KRON ile geliştirilen, farklı network ve güvenlik cihazları üzerinde yapılan operasyonları tek platformda toplayarak otomatik provizyonlama yapabilen ve operasyonel hataları azaltan NPT (Network Provisioning Tool) ve SPT (Security Provisioning Tool) ile yine ağ ve IT altyapılarına erişimlerin merkezi bir sistem üzerinden yetkilendirilmesini sağlayan PAM (Privileged Access Management) araçlarını şebekesinde kullanmaya devam eden şirket, bu araçların yazılım ve teknolojik yönden geliştirilmesi için de desteğini sürdürüyor.

Bunların yanında şirket, Akıllı Enerji Yönetim Sistemi ile şebekesine ait enerji ekipmanlarının takibinin yapılmasına ve makine öğrenimiyle enerji verimliliğini artırarak oluşabilecek kesintilerin önceden tahmin edilmesine olanak sağlayan bir başka yerli şirket TTG ile de iş birliğine devam ediyor.

Aynı zamanda şirket, Türkiye’nin yeni nesil teknolojilerde milli ve özgün bir altyapıya sahip olması hedefi doğrultusunda TTG şirketiyle 5G yönetim sistemi projeleri için, Technarts firmasıyla da 5G Bütünleşik Yönetim Sistemleri için destek protokolü imzaladı.

“Ülkemizdeki teknolojik dönüşüm çıktılarının global pazarlara açılmasına liderlik ediyoruz”

Şirketin yerli teknoloji ekosisteminin geliştirilmesi odağı kapsamında ülkemizin öncü şebeke otomasyon şirketlerinden TechNarts, TTG ve KRON ile yaptığı iş birliklerine ilişkin açıklamalarda bulunan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, “Teknoloji alanında sadece tüketen değil teknoloji üreten de bir ülke olma vizyonuna giden yolda, bu konudaki yerli ekosistemin gelişimine büyük önem veriyoruz. Çünkü Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında üretilen katma değerli ürün ve hizmetler, Türkiye’nin teknoloji alanındaki bağımsızlığını güçlendirirken aynı zamanda ülke ekonomisine de faydalar sağlıyor. Bu iş birliklerimizden doğan bazı teknolojilerin dünyanın en büyük mobil iletişim etkinliği MWC kapsamında global pazarlara açılmasını görmekten de büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bu alandaki çalışmaları sürdüreceklerini vurgulayan Prof. Dr. Güngör, “Şirket olarak 30 yıldır dijitalleşme ve teknolojik yeniliklere liderlik ederek, her alanda öncü ve yenilikçi olma stratejimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Ülkemizde teknoloji alanında değer üreten yerli şirketlerle yaptığımız iş birliklerinin ve geliştirdiğimiz ortak projelerin de katkısıyla müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya ve sektöre ilham vermeye devam ediyoruz. 5G teknolojilerine geçişte yerli ve milli şirketlerin ekosistemde yer almasına da liderlik ediyoruz. Önümüzdeki dönem sadece ana bileşenlerde değil yapay zekâ uyumlu otonom ağlarda da akıllılığı barındıran iş destek yazılımları, operatörler arasındaki en belirli ayrıştırıcılar olacak. Turkcell’in bu alanda çalıştığı yerli şirketlerle ortaya koyduğu 5G teknolojisine uyumlu yerli şebeke altyapısı ve uygulamaların bütünleşik olarak yönetilmesini sağlayan yazılımlar, küresel arenada kullanılan birçok farklı tedarikçinin altyapılarını yönetebilecek. Bu sayede şirket olarak, bu değişime yalnızca Türkiye’de değil uluslararası alanda da öncü katkılarımız sürecek” diye konuştu.