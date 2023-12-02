Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Jalood ve Conflitti ile görüştü

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Uluslararası Halter Federasyonu ve Avrupa Halter Federasyonu başkanları ile yaptığı görüşme sonrası Türkiye’de şampiyona düzenlemek için her zaman hazır olduklarını söyledi.

Katar’da organize edilecek IWF Grand Prix müsabakaları öncesinde Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) Başkanı Mohammed Hasan Jalood ve Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanı Antnio Conflitti ile görüştü.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Katar’da organize edilecek IWF Grand Prix müsabakaları öncesinde Uluslar arası Halter Federasyonu (IWF) Başkanı Mohammed Hasan Jalood ve Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Başkanı Antnio Conflitti ile görüştü. Türkiye’nin dopingle mücadeledeki kararlılığı, dünya halterdeki yeri gibi konuların ele alındığı görüşmenin olumlu geçtiğini dile getiren Talat Ünlü, “Dünya ve Avrupa başkanları görüşmeleri gayet güzel ve olumlu geçti. Her zaman olduğu gibi Türkiye Halter Federasyonu’nun büyük ve güçlü bir federasyon olduğunu başkanlar tarafımıza bildirdi. Uluslararası Halter Federasyonu ve Avrupa Halter Federasyonu ile bugüne kadar her zaman işbirliği içinde çalışmaktan hem biz hem de kendileri çok memnun. Başkanlarımız özellikle son 2 yıldır samimi bir işbirliği yaptığımızı, özellikle doping ile mücadelede verdiğimiz mücadeleyi yakından takip ettiklerini ifade ettiler. İş birliğimiz için Şahsıma, yönetim kurulumuza ve Türk halter ailesine teşekkür ettiler” diye konuştu.

Talat Ünlü, IWF ve EWF’nin önümüzdeki yıllarda Türkiye’de dünya ve Avrupa Şampiyonası gerçekleştirmek istediklerini ifade ederek, federasyon olarak bu konuda her zaman hazır olduklarını söyledi.