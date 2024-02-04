Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 90 - Galatasaray: 74
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray Ekmas'ı 90-74 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray Ekmas’ı 90-74 mağlup etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Murat Ciner
Fenerbahçe Beko: Calathes 5, Melih Mahmutoğlu 9, Guduric 8, Tarık Biberovic 6, Sertaç Şanlı 12, Motley 15, Wilbekin 14, Hayes-Davis 10, Şehmus Hazer 8, Emre Ekşioğlu 3
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Galatasaray Ekmas: Sadık Emir Kabaca 5, Bost 8, Prepelic 10, Buğrahan Tuncer 12, McCormack 8, İsmet Akpınar 11, Walden 2, Samet Geyik 2, Yeboah 16
Başantrenör: Yakup Sekizkök
1. periyot: 16-19 (Galatasaray lehine)
Devre: 42-35 (Fenerbahçe lehine)
3. periyot: 61-50 (Fenerbahçe lehine)