Türkiye yeni yağışlı sistemin altına girdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, “Ülkemiz yeni haftayla birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girdi. Pazartesi günü batı kesimlerde etkisini gösteren yağışlı sistem, salı günü iç kesimlere kadar sokulacak ve hafta boyunca ülkemiz genelinde yağışları göreceğiz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Ülkemiz yeni haftayla birlikte yağışlı sistemin altına girdi”

Yurt genelinde sıcaklıkların düşeceğini ve yer yer kuvvetli sağanaklar ile fırtınaların eseceğini belirten Tekin, “Ülkemiz yeni haftayla birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girdi. Pazartesi günü batı kesimlerde etkisini gösteren yağışlı sistem, salı günü iç kesimlere kadar sokulacak ve hafta boyunca ülkemiz genelinde yağışları göreceğiz” diye konuştu.

Akdeniz ve Güney Ege’de yer gök gürültülü sağanak olacağını kaydeden Tekin, “Doğu kesimlerde karla karışacağını ve kar şeklinde yağışları göreceğiz. Özellikle yarın iç kesimlerde güneyli yönlerden rüzgar fırtına şeklinde esecek. Dikkatli olunmalı. Bununla birlikte ise yarın salı günü sabah saatlerine kadar Marmara batısı ve kıyı Ege’de yağışlar kuvvetli olacak” ifadesini kullandı.

“Antalya’da çok kuvvetli yağış bekliyoruz”

Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla çevrelerinde yağışların kuvvetleri olacağını bildiren Tekin, şunları kaydetti:

“Buradaki vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istemekteyiz. Antalya’da çok kuvvetli yer yer şiddetli yağış bekliyoruz. Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayacak. Salı günü gün boyunca devam edecek. Özellikle Antalya’nın merkez ilçelerinde yüz kilograma yakın yağış düşebilir. Dikkatli olunmalı. Buralar ise Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu ve Kemer çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve olmasını bekliyoruz.”

Isparta ve Burdur’un doğusunda kuvvetli sağanağın i olacağını anlatan Tekin, yağışların Salı günü akşama kadar devam edeceğini aktardı. Tekin, bu çevredeki vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı önlem alması gerektiğini dile getirdi.

Yağışlı sistemin Çarşamba günü hemen hemen tüm yurtta etkili olacağının vurgulayan Tekin, “Çarşamba günü ise Batı Akdeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında kuvvet olacak dikkatli olunmalı. Perşembe günü ise Hakkari, Şırnak ve Van’ın güneyinde yağışların kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

Tekin, hava sıcaklığında ise yurdun kuzey ve batı kesimlerinde dört ile altı derecelik bir azalışın söz konusu olacağını belirtti.

Ankara

Ankara’nın hava durumunu değerlendiren Tekin, “Başkentte üç gün boyunca yağışları bekliyoruz. Aralıklarla sağanak yağış kendini gösterecek. Hava sıcaklığı Salı günü 15 derece, Çarşamba günü 9 derece, Perşembe günü ise 7 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklıkları 5 ile 7 derece arasında seyredecek” diye konuştu.

İstanbul ve İzmir

İstanbul’da ise üç gün boyunca yağışın kendini göstereceğine dikkati çeken Tekin, “Günün en yüksek sıcaklığı Salı 14, Çarşamba 12, Perşembe ise 9 dereceye kadar düşecek. İzmir’e baktığımızda ise İzmir’de de yarın yağışı göreceğiz sağanak yağışlı. Çarşamba ve Perşembe günü yağış ara verecek fakat rüzgar kuvvetli esecek. Yine kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmalı. Hava sıcaklığı üç gün boyunca 15 ile 17 derece arasında seyredecek” kaydetti.