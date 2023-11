Türkyılmaz: 'Silivri'mizi daha yukarıya çıkarmak için Aday Adayıyım'

Silivri’de AK Parti teşkilatında çeşitli görevlerde bulunan Hasan Türkyılmaz, Belediye Başkanlığı görevine talip oldu. Parti binasına eşi ve çocuklarıyla birlikte gelen Türkyılmaz, Aday Adaylığı dosyasını AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk’a takdim etti.PAMUK: BİZ HER TÜRLÜ SEÇİMDE VARIZ

Hasan Türkyılmaz’ın aday adaylık dosyasını teslim alan AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, yaptığı konuşmada, “Bizler AK Parti ailesi olarak çok geniş bir aileyiz. Bizler her türlü seçimde varız. Bunu da Aday Adaylarımızla gösteriyoruz. Hasan başkanımın da bu göreve başvuruda bulunması beni çok mutlu etti. Çünkü AK Parti ailemizden ne kadar aday çıkarsa bu bizim o kadar zenginliğimizi gösteriyor. Bununla da biz gerçekten mutlu oluyoruz. Silivri’de de Cumhur İttifakı olarak AK Parti’li bir belediye Başkanı Adayıyla da seçime girmek istiyoruz. Bunu biz gönülden istiyoruz. Bunu farklı yerlere çekmemek lazım. Her siyasi parti bunu ister, bizde istiyoruz. İnşallah gönlümüze göre olur. Hasan başkanımızın da gönlüne göre olsun, Sami başkanımızın da gönlüne göre olsun. Allah hayırlı, uğurlu ettsin inşallah” dedi.

TÜRKYILMAZ: PARTİME OLAN AHDE VEFAYI ÖDEMEK İÇİN ADAY ADAYIYIM

Adaylık dosyanı teslim etmesinin ardında konuşma yapan Türk Yılmaz; “Kıymetli AK Parti ailemiz, dostlarımız, Kavaklımızın değerli misafirleri, biz bu yola çıkmak için karar vermek kolay değil tabi. Konu birde Silivri olunca tabi ki her şey çok önemli, çok kıymetli. Biz de Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Türkiye yüz yılında Silivri’mizi daha yukarıya çıkarmak için, daha iyi olması için, yüz yılda ki projelerden faydalanması için ve partime olan ahde vefayı ödemek için bugün bende aday adaylığımı açıklıyorum. Sizlerin huzurunda da dosyamızı ilçe başkanımıza teslim ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah” dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖYLEDİĞİ MESAJLARI YERİNE GETİRMEYE BEN HAZIRIM

Cumhurbaşkanının seçim kazanmak için dört kural mesajı olduğunu ve bu mesajları yerine getireceğini söyleyen Türkyılmaz; “Cumhurbaşkanımızın şöyle bir sözü varmış.“ Silivri’de kazanmak istiyorsanız dört tane kural var. Bu dört tane kuralı ve sözümü yerine getirirseniz Silivri’de AK Parti kazanır” demiş. Bir, eğerki sokaktaki halkın sesini dinlerseniz kazanırsınız. İki, Silivri’deki akil insanların sözüne kıymet verirseniz kazanabilirsiniz. Üç, Silivri’de ne kadar STK varsa, derneklerden kulüplere bunlara sahip çıkarsanız, bunlara yardım ederseniz, bunları zor günde olsun, dar günde olsun yalnız bırakmazsanız kazanabilirsiniz. Dört, kuruluşumuzdan bugüne partimizde emek vermiş, değer vermiş, çalışmış ilçe başkanlarını, meclis üyelerini, belediye başkanlarını, gençlik kollarını, kadın kollarını, mahalle başkanlarını ziyaret ederseniz, eğer kalbi kırık gönlü kırık varsa onların gönlünü alırsanız Silivri’de seçim kazanırsınız. Cumhurbaşkanımız bize dört tane mesaj gönderdi. Ben bu mesajları yapmaya hazırım, sizler de hazırmısınız?” dedi.

AİLESİ VE DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

AK Parti’den Belediye Başkan Adayı başvurusunda bulunan Hasan Türk Yılmaz’ı, ailesinin yanı sıra dostları ve teşkilat mensupları yalnız bırakmadı. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Türkyılmaz; “Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız” dedi.