Tuzla'da 6 Şubat Depremi anıldı

Tuzla Belediyesi, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin birinci yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri anmak ve afetlere karşı gösterdiği dayanışmayı paylaşmak için bir program düzenledi. Programda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla’nın büyük bir sınavı geçtiğini ve bu konuda gurur duyduğunu söyledi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar tüm Türkiye’de olduğu gibi Tuzla’da da anıldı. Kur’an tilâveti ile başlayan program, protokol konuşmaları ile devam etti. Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen anma törenine, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, sivil toplum kuruluşları üyeleri, 6 Şubat depremlerinde sabah akşam demeden çalışan Tuzla AFAD Çalışma Grubu ve Tuzla Belediyesi’nin arama kurtarma ekipleri yer aldı.

Depremin yıl dönümünde kaybedilen canları anmak ve gece gündüz demeden yardım etmeye çalışan kahramanları anmak amacıyla düzenlenen programda Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, depremde vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine de sabır dileyerek günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptı.

“Tuzla büyük sınavı geçmiştir”

Vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet diyerek sözlerine başlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Yardımlaşmanın nasıl yapıldığını aslında çok iyi bir şekilde hep beraber gösterdik. Biz doğal veya doğal olmayan herhangi bir afette kamu otoritesiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etmeyi başarmış ve her bir afette bulunmuşuz. Ben bu açıdan Tuzla halkı adına, Tuzla Belediye Başkanı olarak duymuş olduğum onur ve gururu ifade ediyorum. Gerçekten önemli olan başkaları için çalışabilmek, gayret edebilmek ve düşkünün, yetimin, yaşlının yanında olabilmektir. Afetlerde de insanların yanında olabilmeyi başarmak, yine en insani, en evrensel değerlerden bir tanesidir. Bu değerin kaybolması durumunda insanlığın öleceğine inanan bir kardeşiniz olarak bunu yaşatmak ve toplumumuzun her kesiminde viral hale getirmek hepimizin görevidir. Bu süreç içerisinde 2023 Çanakkale orman yangını, 2023 İstanbul Başakşehir’deki sel felaketi, 6 Şubat 2023 depremi, Kastamonu’daki sel felaketi, İzmir depremi gibi tüm afetlerde mutlaka Tuzla’dan araçlarımızla, ekipmanlarımızla, gönüllülerimizle, belediye personelimizle bulunduk. Hep birlikte bir kenarından tutma gayreti ve çabasını gösterdik. Özellikle de 6 Şubat’la ilgili söyleyeceğim çok şey var. O gün yaşadıklarımız aslında Tuzla’mızdaki yaşayan insanların ne kadar fedakâr olduğunu bize gösterdi. O gün kaymakamlığımız, belediyemiz ve afet koordinasyon binamız, gönül ellerimizin gönüllü çalışanları ve Tuzla halkının destekleriyle büyük bir yardım kampanyası başlatabildik. İnanın kaç yerde bütün arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşları, dernekler herkes 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak için depremzedelerin yanında olma gayretini gösterdi. Tuzla bu konuda büyük sınavı geçmiştir” şeklinde konuştu.

“Bölgeye gönderilen toplam tır sayısı 256 adettir”

Başkan Yazıcı, “Bölgeye gönderilen toplam tır sayısı 256 adettir. Bunun yanında bölgemizdeki iş makinelerini de Hatay İskenderun Limanı’na gönderdik. Orada 3 tane konteyner şehri kurduk. Bu üç konteyner şehrinde yaklaşık 258 adet konteyner vardı ve 910 kişi ikamet ediyorlar ki hala kullananlar da var. Tüm bunların yanında 130 milyon TL de deprem anında yapmış olduğumuz yardımlar var. Bu yaraları birlikte sardık. Bazı şeylerin maliyeti de yoktur. Gösterilen emeğin parasal karşılığı yoktur. Herkesten Allah razı olsun, o gün çok duygulandım. 6 Şubat depremi sonrasında gece gündüz malzeme ayıklayan, yükleme yapan, onları uğurlayan, hatta ‘beni de oraya gönderin’ diye yalvaran gençleri görünce ayrıca iftihar ettik. Kadınlarımızın göstermiş olduğu özveriyi de kelimelerle ifade etmek mümkün değil. O gün gösterilen birliktelik; ülke, millet, medeniyet ve devlet sahibi bir millet olmanın kanıtıydı. Bu ülkede yaşamaktan, böylesine bir aziz millete hizmet etmekten hep mutlu oldum. Bu hizmeti bana fırsat veren Rabbime hamt ediyor ve şükrediyorum” dedi.