Tuzla'da kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 yaralı

Tuzla’da aşırı yağış nedeniyle kontrolden çıkan araç şarampole uçtu. Olayda araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay saat 21.00 sıralarında İstanbul Tuzla İlçesi, Fatih Mahallesi, Orhanlı - Kurtköy Otoyolu Tuzla istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Hasan Çakır hakimiyetindeki Volkswagen marka 34 GIG 991 plakalı araç yağışın da etkisiyle virajı alamayarak şarampole uçtu. Yaşanan olayda araç sürücüsü Mert Hasan Çakır hafif şekilde yaralandı. Kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıkan araç sürücüsü polis ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.