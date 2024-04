Yalova'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümü kutlanıyor

TAKİP ET

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 179. yıldönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen tören, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm tarafından Atatürk heykeline çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı da Müdür Salih Gözüm yaptı.

Gözüm, Türk Polis Teşkilatı’nın çağın gerektirdiği yenilenmeyi gerçekleştirip Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü ile vatandaşların ırz, can ve mal güvenliğini sağlamak için büyük bir özveriyle 365 gün, 24 saat görev yaptığını söyledi.

Teşkilatın emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, insan hak ve özgürlüklerinin korunmasını çağdaş bir anlayışla yerine getirdiğini anlatan Gözüm, şöyle konuştu:

“Türk Polisi, suçu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarla tüm dünyada örnek gösterilen başarılara imza atmaktadır. Yalova’da yaşayan vatandaşlarımızın ırz, can ve mal güvenliklerini sağlamak da İl Emniyet Müdürlüğü olarak en önemli görevimizdir. Ülkemizin içinde bulunduğu huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan terör örgütleri, suç grupları, organize suç şebekeleri, uyuşturucu madde kaçakçıları ve her türlü şer odakları, Türk Polis Teşkilatı’nın, çalışmaları ve devletimizin sarsılmaz gücü karşısında yok olmaya mahkumdur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dile getirdiği üzere, ‘Herkesin polisi kendi vicdanıdır’ fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır. Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlerimiz tarafından genel asayiş uygulamalarımız, yol güvenlik tedbirlerimiz, trafik uygulamalarımız ile UYUMA, KADES gibi dijital uygulamalarımız ve En İyi Narkotik Polisi Anne, SİBERAY ve benzeri çalışmalarımız Sayın İçişleri Bakanımız ve Sayın Valimiz önderliğinde başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.”

Konuşmasının sonunda meslektaşlarına seslenen Müdür Gözüm, “Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak, halkımızın can ve mal güvenliğini korumak uğruna canlarını feda eden şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden devraldığımız bu kutsal görevi bu güne kadar olduğu gibi bundan böyle layıkıyla yerine getirerek her şart ve zorlukta bu çizgimizden sapmayacağımıza olan inancım tamdır. Görevleri başında ve her daim fedakarlıklarda bulunan saygıdeğer annelerimize ve siz meslektaşlarıma huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum” ifadesini kullandı.

Ardından törene katılanlar meydanda polis birimleri tarafından kurulan stantları gezerek bilgi aldı.

Programa CHP Milletvekili Tahsin Becan ve Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.