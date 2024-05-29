Yarınki elektrik kesintilerine dikkat!

2024-05-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah HANÇER, KARADAĞ, LAİKLİK, PAMUKLAR, SEYMEN DERE, TİRYOL, VATANPERVER, ÇEMBERLİTAŞ, İMAM sk bölgelerinde 30/05/2024 09:00:00 - 30/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-30 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah DERİNYOL sk / KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk / SEYMEN mah KEŞAN sk bölgelerinde 30/05/2024 09:00:00 - 30/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME sk / FENER mah MUSTAFA KEMAL sk / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 30/05/2024 09:00:00 - 30/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-30 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah BAYRAKLI, KARAGÖZ, KAĞNI, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ sk bölgelerinde 30/05/2024 09:00:00 - 30/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-30 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DEĞİRMENCİ ADİL, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, MECLİS, TURGUT ÖZAL, ÇALIKAĞA sk bölgelerinde 30/05/2024 09:00:00 - 30/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-30 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah NECATİ KARTAL sk bölgelerinde 30/05/2024 09:00:00 - 30/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-30 13:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 30/05/2024 13:00:00 - 30/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.