Yeni Türkiye Partisi yerel seçimlere tek başına katılıyor

Yeni Türkiye Partisi lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yerel seçimlere tek başına katılacaklarını duyurdu. Yılmaz, "Amacımız ülkemizin umutsuz olmadığını, alternatifsiz olmadığını göstermektir” dedi.

Yeni Türkiye Partisi lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yerel seçimlere tek başına katılacaklarını açıkladı. Yılmaz, “Seçimlere katılma yeterliliği olan Yeni Türkiye Partisi, yerel seçimlere tek başına katılma kararı aldı. Bu bir yerel seçim. Dışarda kalan, kendine güvenen ve siyaset yenilensin ülkemiz yenilensin diyen herkesi bu seçimlerde Yeni Türkiye Partisi’ne davet ediyoruz. Yeni Türkiye Partisi, Türkiye yenilensin diyenlerin partisidir” açıklamasında bulundu.

“Şimdi birlik olmak, yeniden doğmak zamanıdır”

Yılmaz açıklamasının devamında, “Amacımız ülkemizin umutsuz olmadığını, alternatifsiz olmadığını göstermektir. Kim yenilenmek istiyorsa tövbesini yapıp gelsin. Şimdi birlik olmak, yeniden doğmak zamanıdır. Amacımız büyüktür. Gayemiz huzur, birlik ve ülkeye yeniden bereket kazandıracak bir ahlakı yerleştirmektir. Sandığa gidin ve ‘Yeni Türkiye Partisi ile yenilenelim’ deyin” ifadelerini kullandı.