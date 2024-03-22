Yenikent'e yeni saha

Yenikent Mahallesi Araptepe mevkiinde hizmete sunulan futbol ve basketbol sahasının açılışı gerçekleştirildi.

Yenikent'e yeni saha
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Yenikent Mahallesi Araptepe mevkiinde hizmete sunulan futbol ve basketbol sahasının açılışı gerçekleştirildi.

Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi Araptepe mevkiinde projelendirilen, bünyesinde futbol ve basketbol sahalarının yer aldığı tesisin açılışını yaptı. Açılış programına Belediye Başkanı Zeki Aygün de katıldı. Çocuklarla bir araya gelen ve futbol topu hediye eden Aygün, "Her şey çocuklarımızın mutluluğu için" dedi.

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Derince Belediyesi’nin ilçenin 25 farklı bölgesine yeni spor alanları kazandırdığı öğrenildi.