Yeşim, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki iyi uygulama örneklerini paylaştı

Türkiye’de tek çatı altında en fazla kadın istihdam eden şirketlerdenbiri olan ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarıyla sektöre öncülük eden Yeşim Grup, Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’nun üyelerini ağırladı. Heyet, Yeşim Grup’un kadın istihdamına verdiği önemi ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmaları ile örnek uygulamaları yerinde inceleme fırsatı yakaladı.

Yeşim Grup, kadına yönelik şiddete tolerans göstermeyen iş kültürüyle ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik imza attığı önemli bir projelerle örnek olmaya devam ediyor.

Yeşim Grup, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) veBursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği(BUSİAD) koordinatörlüğünde, KalDer’in desteğiyle 2016 yılında kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’nunüyeleri, Yeşim Grup’un bu alandaki örnek çalışmalarını yerinde incelemek adına merkez fabrikasını ziyaret etti.

Ziyaretin açılış konuşmasını yapan Yeşim Grup İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim VP Behiç Gülşen’in ardından İnsan Kaynakları Müdürü Hande Kurter, Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ve Uludağ Soroptomist Kulübü Başkanı Eren Jale Yörükoğlu, Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu üyelerine sunum yaptı.

Kurter: Yeşim Kreşimiz uluslararası platformlarda örnek gösteriliyor

Yeşim’in yapılan değerlendirmelerde, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamı konularındaki olgunluğunun üst seviyede olduğuna dikkat çeken Yeşim Grup İnsan Kaynakları Müdürü Hande Kurter, cinsiyet eşitliğini sağlamaya ve kadının iş hayatındaki yerini güçlendirmeyeyönelik yaptıkları İK uygulamalarından bahsetti. Aynı zamanda Yeşim Kreşi’ninkadınların iş hayatındaki varlıklarına yaptığı katkıya da vurgu yapan Kurter, “Kreşimiz, 35 yıldır çalışanlarımızın çocuklarına ücretsiz hizmet veriyor. Yeşim’i kadın çalışanlar nezdinde tercih edilir kılan özelliklerin başında da bu geliyor. Aynı zamanda uluslararası birçok platformda örnek uygulama olarak gösterilen Yeşim Kreşi, iş dünyasında da rol model olma özelliği taşıyor.” diye konuştu.

Cesur: Yeşim Grup sektöre öncülük ediyor

Uzun yıllardır kadının güçlenmesi çalışmalarına liderlik ettiklerinin altını çizen Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, tekstil ve hazırgiyim sektöründe, Global Compact ve Kadının Güçlenmesi İlkeleri’nin (WEPs) Türkiye’deki ilk imzacılarından olduklarını belirtti. Cesur, “Yeşim Grup’un bu alandaki çalışmalara destek vermesi sayesinde elde ettiğimiz deneyimleri Türkiye geneline yayma fırsatı bulduk. Ayrıca, sektörümüzde öncü bir firma olarak bu alanda müşterilerimizden önde ilerleme şansı elde ettik.” dedi.

Uludağ Soroptomist Kulübü Başkanı Eren Jale Yörükoğlu da toplumsal cinsiyet eşitliği ve hukuksal konularda farkındalık oluşturarak güçlü bir bilinç kazandırmak için hayata geçirdikleri, ilki Yeşim Grup’un ev sahipliğinde gerçekleşen “Farkındalık Çemberi” eğitimlerinden bahsetti. Yörükoğlu,diğer üye firmaları da bu eğitimlere ev sahipliği yapmaya davet etti.

Sunumların ardından Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu üyeleri Yeşim Kreş’i ve Yeşim Grup’un toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamının artmasına yönelik gerçekleştirdiği iyi uygulama örneklerini yerinde incelediler.