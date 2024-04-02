Yıldız 'Silivri'yi hep birlikte geleceğe hazırlayacağız'

CHP geçmiş dönem İBB ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Melih Yıldız, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadelerine yer verdi; ”Yarın itibariyle 15 yıldır sürdürdüğüm İBB ve Silivri Belediye Meclisi Üyeliğimin sonuna gelmiş bulunuyorum. 15 yıl boyunca sizlerden aldığım destek ve güçle Silivri ve İstanbul için var gücüm ile çalıştım. Bundan sonraki süreçte de görevimiz ne olursa olsun hemşehrilerimizin yanı başında olmaya devam edeceğim.

Son 5 yılda İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu 'nun eşit, adil ve yaratıcı İstanbul vizyonu ile Silivri'mize pek çok hizmetin gelmesine vesile olduk. En uzak mahallemizden en yakın mahallemize İBB hizmetlerini eşit ve adil olarak ulaştırmaya gayret ettik.

5 Yılda Silivri'de ihtiyaç sahiplerine 15.466 adet gıda ve hijyen kolisi, Genç Üniversiteli kapsamında 1546 öğrenci kardeşimize burs, 2571 haneye nakdi destek, 2642 haneye sosyal destek, Sen Oku Diye kampanyası kapsamında 2018 öğrenciye nakdi destek sağladık.

25 yıllık sorun olan Selimpaşa Kavşağı'nın 1. Etabını yaparak hizmete açtık. Yalnızca İSKİ projeleri ile 6.168.382,106 milyar TL'lik yatırım sağladık. 348.524 ton asfalt ile Silivri yollarını güçlendirme, yenileme ve yeniden düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdik. Ve sayamadığımız pek çok hizmeti ilçemize kazandırdık.

İBB Silivri'de 5 yılda çok çalıştı.

Şimdi İstanbul'da hizmet ve atılım döneminin devamı için yarın gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimi'nde İstanbul'un Muhafızı Ekrem İmamoğlu'na destek vererek, bir daha İstanbul için yol arkadaşlığı yapmanızı gönülden arzuluyorum. Ekrem İmamoğlu Başkanımız ile birlikte Belediye Başkan Adayımız Bora Balcıoğlu'nu destekleyerek önümüzdeki dönemde daha uyum içinde hem Silivri’de hem İstanbul’da hizmet fırtınasını siz değerli hemşehrilerimin desteğiyle hep birlikte estirebiliriz.

Güçlü İstanbul için Güçlü Silivri olarak sizlerin desteği ve takdiri ile İstanbul'u ve Silivri’yi hep birlikte geleceğe hazırlayacağız.

Sevgi ve saygılarımla.