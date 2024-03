Yılmaz: 'Hizmetlerimiz Kimseler İçin Değil Herkes İçindir'

TAKİP ET

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçede geleneksel hale gelen iftar programları kapsamında Silivrili vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla Marmara Kapalı Cezaevi Lojmanlarında kurulan gönül sofralarında hep birlikte oruçlar açılarak dualar edildi. İftar programının ardından cezaevi lojmanlarında yaşayan vatandaşlar buluşan Başkan Yılmaz, yaptığı konuşmada birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi. Ramazan ayının bereketi ve kardeşliğin coşkusu eşliğinde gerçekleşen iftar programına; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “HER ZAMAN HAKLININ HAKKINI TESLİM ETTİK”

İftar programında bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “2019 yılında yola çıkarken, ‘Bir şey değişecek, her şey değişecek ve Silivri kazanacak’ demiştik. Ayrıca, ‘Halka hizmet hakka hizmettir ve hizmetlerimiz kimseler için değil herkes için olacak’ demiştik. Silivri Belediyesi olarak hizmetlerimizi kişilere, gruplara ve çıkar çevrelerine göre değil, Silivri'de yaşayan vatandaşlarımıza göre belirledik. Her zaman haklının hakkını haklıya teslim ettik. Hak etmeyen birine hak etmediği bir şeyi de vermedik. Bu güzel Ramazan atmosferinde ve bu gönül sofrasında siyasi konuşma yapılmasının maneviyata çok uygun olmayacağını bilenlerdenim. Onun için böyle bir konuşmayı çok uygun görmüyorum. Fakat şunu bilmenizi istiyorum ki bu kardeşiniz, bu evladınız, bu arkadaşınız ve bu ağabeyiniz hep doğrunun yanında oldu. 5 yıl boyunca sahada sizlerin talepleriyle dertlendi. Silivri'nin gelişmesi, büyümesi, Silivri'de yaşayanların Silivri’yi gerçek manada yaşaması için kederlenerek sizlere hizmetkâr oldu. Allah nasip eder ve sizler de bu önümüzdeki 5 yıl için bize destek olursanız hep sizinle olmaya, sizlerle dertlenmeye, size ve bu şehre hizmetkâr olmaya devam edeceğime söz veriyorum. Her birimiz sandığa giderken o perde çekilince vicdanımızla baş başa kalırız. Sizlerden bizden önceki dönem yapılmayanları ve bizim Silivri’ye kazandırdıklarımızı süzgeçten geçirmenizi rica ediyorum. En sonunda da kalbinizin sesini dinleyin ve vicdanınızın sizi götürdüğü yere çalışkanlardan, haklılardan ve hak yolunda olanlarından yana kararınızı verin. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi minnetle, şükranla ve bahtiyarlıkla selamlarken 31 Mart Yerel Seçimleri için kendimi size emanet ediyorum” dedi.