YKS'nin son oturumu YDT başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa’da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2024-YKS) son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45 itibarıyla başladı.

YKS’nin son oturumu olan YDT saat 15.45 itibariyle başladı. YDT’de İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan bin 206, Rusçadan 797 kişi sınava girecek. Sınavda, bin 28 bina ve 11 bin 44 salon kullanılacak. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görev yapacak. 80 soru için 120 dakika süre verilecek sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek. YDT’ye bin 32 engelli aday katılacak. YDT 17.45 itibarıyla sona erecek.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 17 Temmuz’da açıklanacak.

YDT oturumuna girmek için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine gelen kadın aday, 2 dakika ile geç kalarak sınav binasına alınmadı ve daha sonra fakülteyi terk etti.