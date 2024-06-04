YKS'ye günler kala altın değerinde tavsiyeler

Milyonlarca üniversite adayının yarışacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) sayılı günler kaldı. Sınavın son haftasında öğrenciler ne yapmalı? Sınav stresini nasıl yenmeli? Uzm. Psikolog Emre Çuhadar, YKS öğrencilerine altın değerinde tavsiyelerde bulundu.

Her sene olduğu gibi bu sene de milyonlarca öğrenci üniversite hayalini gerçekleştirmek için YKS sınavına başvurdu. Yaklaşık bir yıl boyunca sınava hazırlanan üniversite adaylarının en büyük düşmanı ise stres ve zaman yönetimi. Peki, öğrencilerin streslerini yönetebilmesi ve sınav sorularını zamanında cevaplayabilmesi için ne yapması gerekiyor? İstanbul Arel Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Psikolog Emre Çuhadar, YKS sınavına sayılı günler kala öğrencileri özellikle stres yönetimi konusunda uyararak önemli tavsiyelerde bulundu.

“Sıfırdan konu çalışmayın”

Uzman psikolog Emre Çuhadar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Aylardır ve hatta yıllardır hazırlandığımız üniversite girişi sınavına, yani YSK’ye doğru giden yolda son düzlükteyiz. Artık bir hafta kaldı. Peki bir süredir dikkatle ve özenle yürüttüğümüz hazırlık döneminin son haftasında ne yapmalıyız ne yapmamalıyız?

Ne yapmamamız gerektiğinden başlayacak olursak; yeni konuları sıfırdan çalışmaya başlamak listenin en başında geliyor. Bu dönemde eksiklerinizi kontrol etmek ve tamamlamak daha faydalı olacaktır.

“Son haftada sınav simülasyonu yapmalısınız”

“Ne yapmalıyım sorusuna gelince ise özellikle son haftada sınav simülasyonu yapmanız önerilmektedir” diyen Çuhadar, “Her gün sınav saatinde, sınavdaki benzer ortam ve şartları sağlayarak deneme çözebilirsiniz. 165 - 180 dakika süren bu simülasyonlar sınav anındaki verimliliğinizi arttırmaya destek olacaktır. Son 2 güne kadar her gün sınav simülasyonu yapmaya devam edebilirsiniz. Hatta bu simülasyonları geçmiş YKS sınavlarını çözerek yapmanız önemli bir fayda sağlayacaktır. Böylece hem gerçek sınav anında test sıralamanızı kesinleştirmiş olacaksınız, hem de unuttuğunuz ya da eksik olduğunuz bir bilgi varsa onu keşfedebileceksiniz” ifadelerini kullandı.

“Yoğun stres kontrolünüzü güçleştirebilir?”

Sözlerine devam eden Çuhadar, “YKS sınavı yaklaştıkça artan heyecanı da bu noktada göz önünde bulundurmakta fayda var. Bu kadar zamandır beklediğiniz bir sınavın sizi heyecanlandırması da kaçınılmaz tabi. Duygularınıza odaklandığınızda stres faktörünün yükseldiğini fark edebilirsiniz. Bilimsel kaynakların da hep belirttiği gibi ‘stres insanın hayatta kalabilmesi için gereklidir’. Yoğun hissedilen stres ise kişinin kontrolünü güçleştirebilir. Ancak bu noktada önemli olan gerginliği ortadan kaldırmak değil. Önemli olan bu gerginliğinizin sınav performansınızı olumsuz yönde olan etkisini engellemek” diye konuştu.

Kaygı seviyesini kontrol etmenin yolları:

1-Rutinlerinize sadık kalmanız yaşamın her döneminde çok önemli. Bu nedenle sınava sayılı günler kala daha da önemli hale geliyor. Beden ve ruh sağlığı için rutinlerinizi olduğu gibi sürdürmenizi tavsiye ediyorum.

2-Sadece ders çalışarak geçirilen bir gün, fiziksel sağlık için asla önerilmez. Bu nedenle günlük açık hava yürüyüşleri, kısa molalar, mümkünse spor aktiviteleri hayatınızda olmaya devam etmelidir. Sınav yaklaştı diye sadece masada vakit geçirmek vücudunuzu zorlayabilir.

3-Sınav konusu sizde kalp çarpıntısı, terleme, titreme gibi fiziksel bulgulara sebep oluyorsa; bedeninize odaklanmanız gerekiyor. Sınav anında da olabileceği için bu kısmı detaylandırmakta fayda görüyorum. Eğer bu semptomlar olur ise, elinizdeki kalemi masaya bırakın, gözleriniz kapatın, zihninizi sadece keyif aldığınız bir zamana odaklamaya çalışın. Bu durum kortizol (stres hormonu) seviyenizi düşürerek oksitosin (mutluluk-huzur hormonu) seviyenizi arttırmaya yardım edecektir. Ders çalışırken de deneyebilirsiniz.

4- Uyku rutinleri yine çok önemli. Beynimiz uyurken melatonin hormonu salgılar. Melatonin ise beynin tüm işlevlerinin sağlıklı ilerleyebilmesi için çok önemlidir. Özellikle erken uyuyun demiyorum ama yeterince uyuduğunuzdan emin olmanızı tavsiye ediyorum.

5- Sınav yerini ve hatta sınava gireceğiniz sınıfı önceden görmek gerekli kontrolleri sağladığınızdan emin olmak sizi rahatlatacaktır.

“Hayat sizi defalarca ve farklı sınavlarla sınayacak”

Üniversite öğrencisi adaylarına seslenen Çuhadar, “Son ve en önemlisi; hayat sizi defalarca ve farklı sınavlarla sınayacak. Bazen bazı sınavlardan istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Unutmayın ki tüm eğitim yaşamınız boyunca pek çok beceri edindiniz. Yeni bilgiler öğrendiniz. Bu bilgileri kullanacağınız yer YKS olmayabilir. Ama hayat elbette benliğinizi ortaya koyabileceğiniz yepyeni kapılar açacaktır. Önemli olan bu kapılardan farkındalıkla geçebilmeniz. Ünlü atasözünde de söylendiği gibi ‘Esneyen bambu direnen meşeden daha güçlüdür’. Yaşam yolculuğunuzun hayal ettiğiniz gibi geçmesi temennilerimle” dedi.