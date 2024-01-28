Yollar buz tuttu, araçlar yolda kaldı

Bursa’nın İznik ilçesinde gece saatlerinde yaşanan kar yağışı nedeniyle yollar buz tuttu. Kış şartlarına hazırlıksız yakalanan otomobiller buz tutan yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bir kamyonet yolda adeta dans ederek ilerledi.

Bursa İznik’te gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. İznik-Yenişehir yolunda oluşan buzlanma nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Buz pistine dönen yolda seyir halinde olan bir kamyonet ise adeta dans ederek ilerledi. Kamyonetin arkasında seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü ise o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.