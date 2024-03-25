Yumruklu sopalı kavga kamerada

Bursa'da 2 aile arasında çıkan kavgada sopalar ve yumruklar havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yumruklu sopalı kavga kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da 2 aile arasında çıkan kavgada sopalar ve yumruklar havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. 2 aile arasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra sopalı ve yumruklu kavgaya döndü. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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