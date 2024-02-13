Zincir ve grup otel sayısı 67'ye yükseldi

Konaklama sektörü yeni oyuncular ile hız kesmeden büyümesini sürdürüyor. Otel zincir ve gruplarının en fazla ilgi gösterdiği ülkelerin başında gelen Türkiye’de zincir ve grup otel sayısı 67’ye ulaştı. 46’sı yerli, 21’i yabancı olan zincir ve grup otellerdeki oda kapasitesi 157 bine yükseldi.

Otel zincir ve gruplarının Türkiye turizm pazarına ilgisi devam ediyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Zincir&Grup Oteller Araştırması 2023’ü açıkladı. TÜROB araştırmasına göre, son beş yılda Türkiye’de faaliyet gösteren zincir ve grup otel sayısı, 2020-2021 yıllarındaki iki yıllık pandemi molasına rağmen artışını sürdürerek 67’ye ulaştı. Bu özelliği ile Türkiye, yerli ve yabancı otel zincir ve gruplarının en fazla ilgi gösterdiği ülkelerin başında geldi.

722 tesiste 157 bin oda

Araştırmaya göre, 67 adet zincir ve grup otelin 46’sı yerli ve 21’i yabancı yatırımlardan oluştu. Türkiye’de faaliyet gösteren olan zincir ve grup otellere bağlı toplam 722 konaklama tesisinde oda sayısı ise 157 bin 495’e ulaştı. 2019 yılında yine TÜROB’un araştırmasına göre, bu sayı 57 olarak tespit edilmişti. 2019 yılında 57 adet zincir ve grup otellere bağlı toplamda 627 konaklama tesisinde 145 bin 450 oda sayısı bulunuyordu. Buna göre; 2023 yılında tesis sayısında 95 adet ve oda sayısında da 12 bin 45 adet artış gözlemlendi.

Şehirler otel, kıyılar oda sayısında lider

Araştırmada tesisler, ‘şehir oteli’ ve ‘resort oteli’ olarak ayrıldı. 74 bin 343 oda sayısıyla 470 adedi ‘şehir oteli’ ve 83 bin 152 oda sayısıyla 251 adedi ‘resort oteli’ olarak belirlendi. Otellerin 221’i İstanbul’da, 155’i Antalya’da, 73’ü de Muğla’da yer alıyor.

321’i işletmeci, 257’si mal sahibi

Söz konusu 722 adet tesisin işletme modeli dağılımlarına bakıldığında; 321 adedi franchise, 257 adedi owner (mal sahibi), 79 adedi management (yönetim) ve 65 adedi lease (kiralama) olarak karşımıza çıkıyor.

“Her zaman cazip sektör”

Araştırmada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Türkiye’de konaklama sektörünün yerli ve yabancı yatırımcılar açısından her zaman cazip olduğuna dikkat çekti. Eresin, “Her şeye rağmen sektör cazibesini korudu ve korumaya devam ediyor. Yatırımlardaki artışın yanı sıra yerli ve yabancı otel zincirlerinin bünyelerindeki otel sayılarını artırması da bu durumun göstergesi. Türkiye özellikle İstanbul turizm yatırımları için hâlâ dünyanın en cazip şehirleri arasında” dedi.

“Yerli zincirlerin yurt dışına açılması desteklenmeli”

Yerli otel zincirlerinin yurt dışına da açılabilmesi için desteklenmesi gerektiğine işaret eden Eresin, “İşletme tiplerindeki ayırım fazlasıyla karıştırılıyor ancak özellikle belirtmek isterim ki bütün bu işletme tiplerinde yatırımcı çoğunlukla Türk firması oluyor. Otelini kendi markası ile işleten yatırımcılar dışında, bazı yatırımcılar oteli açmadan önce, yerli veya yabancı bir zincirin isim hakkını alarak oteli o yabancı isimle kendi işletiyor ya da işletmesini tamamen yerli veya yabancı markanın işletebilmesi için sözleşme yapıyor. Özellikle altını çizmeye çalıştığımız husus, bu otel yatırımlarını yapan Türk firmalara yurt içinde ve özellikle yurt dışında destek verilebilmeli ve bu başarılarını yurt dışına taşıma imkanı oluşturulmalı. Şu anda Turquality’den konaklama sektörünün yararlanma şartları zor. Çok başarılı yerli otel zincirlerimiz var. Yerli markaları özellikle yurt dışı projelerini hayata geçtirebilmeleri için daha fazla destek olup, öne çıkarabilmeliyiz” şeklinde konuştu.