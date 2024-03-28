Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının programı açıklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarına ilişkin program, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Yarı final rövanş karşılaşmaları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak oynanacak.

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Türkiye Kupası yarı final ilk müsabakalarının programı şöyle:

23 Nisan Salı

20.30 MKE Ankaragücü - Beşiktaş

24 Nisan Çarşamba

20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük