Ziya Taşkent'te unutulmaz bir akşam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür takvimi çerçevesinde Ziya Taşkent’te tasavvuf konseri veren Gökhan Arıkan, Aziz Hardal ve ekibi icra ettikleri eserlerle kulakların pasını silerek sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat Ayı Kültür Takvimi, harika bir tasavvuf konseriyle devam etti. Sanattan, tiyatroya, eğitimden, edebiyata birçok alanda birbirinden keyifli programlar gerçekleştiren Büyükşehir, Ziya Taşkent Konser Salonu’nda sanatçı Gökhan Arıkan ile Aziz Hardal ve korosunu ağırladı. Her iki sanatçı ve beraberindeki müzikal ekibi, icra ettikleri eserler ve sahne performanslarıyla kulakların pasını sildi. Özellikle Gökhan Arıkan ve Aziz Hardal’ın kusursuz yorumu dinleyicileri hayran bıraktı.

Programa katılımcı olarak gelen Kaside Ustası Celalettin Şensoy da sahneye davet edildi. Türkiye’nin aşina olduğu eseri “Bülbül” isimli kasideyi icra etti ve katılımcılar musikiye eşlik etti. Konser sonunda sahneye çıkan semazen ise yaptığı gösteriyle geceyi katılımcılar için unutulmaz bir hatıraya dönüştürdü. Büyükşehir’in şubat ayı takvimi birbirinden güzel etkinliklerle devam edecek. Etkinlik takvimine www.sakarya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.