Zorlu maç öncesi hazırlıklar devam ediyor

Bölgesel Amatör Lig ekibi 1969 Bilecik Spor Kulübü, 3 Nisan çarşamba günü oylanacağı zorlu maç öncesi hazırlıklar devam ediyor.

Zorlu maç öncesi hazırlıklar devam ediyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bölgesel Amatör Lig ekibi 1969 Bilecik Spor Kulübü, 3 Nisan çarşamba günü oylanacağı zorlu maç öncesi hazırlıklar devam ediyor.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’un 24’üncü haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, 3 Nisan çarşamba günü kendi evinde Kütahya İl Özel İdare Spor ile karşılaşacak. İstasyon Sentetik Sahası’ndan saat 15:00’da oynanacak zorlu maç öncesi kırmızı şimşekler maçın oynanacağı sahada günü çift idmanla tamamladı. Kondisyon ve çift kale şeklinde geçen antrenmanda futbolcuların hırsları yüzlerine yansırken, geçen hafta Bayındırspor karşısında kaybeden 3 puanı telafisini yapmak istiyorlar. Zorlu maç öncesi Kütahya İl Özel İdare Spor 9 puanla 15 takımlı ligde 14’üncü sırada bulunurken, 1969 Bilecik Spor Kulübü 20 puanla 13’üncü sırada yer aldı.

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