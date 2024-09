Asker arkadaşlarının 42 yıllık geleneği

TAKİP ET

1982 yılında İstanbul'un Silivri ilçesinde Jandarma Bölük Komutanlığı’nda vatani görevlerini yerine getiren 22 arkadaş, askerliğin ardından birbirleri ile irtibatı kesmedi. Dönemin bölük komutanı Mustafa Kemal Sofuoğlu'nun önderliğinde her yıl farklı bir ilde toplanan arkadaşlar hem beraber zaman geçiriyor hem de askerini hatıralarını yad ediyorlar. Arkadaşlardan Süleyman Bolak; “Biz İstanbul Silivri Jandarma Bölük Komutanlığı’nda askerlik yaptık. Herkes teskere aldı. Sonradan Kemal komutanımızın öncülüğünde bir gelenek başlattık. Bu gelenekte her yıl bir ilde toplanıyoruz. Buluştuğumuz ili geziyoruz, sohbet ediyoruz. Askerde gördüğümüz geleneği hep sürdürüyoruz. Tam 42 yıldır beraberiz” dedi.



Emekli Jandarma Astsubayı Mustafa Kemal Sofuoğlu da; “Astsubay olduktan sonra Türkiye’nin çeşitli yerlerinde görev yaptım. En son 1982-1984 yılında Silivri’de merkez karakol komutanlığı ve son 8 ayımda da bölük komutanı olarak görev yaptım. Buradaki arkadaşlarımla beraber büyük mücadeleler verdik ve olaylar yaşadık. Birbirimizden hiç kopmadık. Sevgi ile birbirimize bağlandık. Bunu da bir gelenek haline getirdik. Sosyal medyada grubumuz var. Her sene bir ilde toplanıp buluşuyoruz. Eski günleri yad ediyoruz. Bundan sonrada buluşmalarımız devam edecek. Seneye de Uşak’ta olacağız" ifadelerini kullandı.