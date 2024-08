Başkan Balcıoğlu'ndan Gümüşyaka'daki Üzücü Olay Hakkında Açıklama

TAKİP ET

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gümüşyaka Gölet alanında zehirlenmiş hayvanların bulunmasıyla ilgili olarak kamuoyuna bir açıklama yaptı. 10 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen olay üzerine, Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı'nın ihbarı doğrultusunda harekete geçen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, olay yerine hızlıca intikal ettiğini belirten Balcıoğlu, üç sahipsiz köpeğin cansız bedenine ulaşıldığını ve olayın birkaç gün öncesine dayandığının tespit edildiğini kaydetti.

Başkan Balcıoğlu, olayla ilgili olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma ekiplerinin de dahil olduğu kapsamlı bir inceleme yapıldığını, ancak hayvanların ölüm nedenine dair kesin bir bulguya ulaşılamadığını belirtti. Balcıoğlu, "Ne yazık ki, köpekler otoliz ve çürüme sürecine girdiği için ölüm nedenleri tam olarak tespit edilemedi. Ayrıca, yapılan dış incelemelerde herhangi bir travmatik yaraya rastlanmamış olup, köpeklerin mikroçipsiz olduğu da tespit edilmiştir" dedi.

Yaşam Hakkına Vurgu

Balcıoğlu, Silivri Belediyesi olarak sokak hayvanlarının yaşam hakkına sonuna kadar sahip çıktıklarını vurguladı. Bu üzücü olayın, sokak hayvanlarının güvenliği konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattığını belirtti. "Bizler, her canlının yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyor ve bu doğrultuda gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Eğer bu acımasız olayın bir faili ya da failleri varsa, en ağır şekilde cezalandırılmaları için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara Çağrı

Ayrıca, Balcıoğlu, Silivri halkına sahipsiz hayvanları sahiplenme, yaşam koşullarını iyileştirme ve onlara sevgi dolu bir yuva sağlama konusunda çağrıda bulundu. Silivri’nin sokaklarında yaşayan her bir canlının yaşam hakkını koruma konusunda kararlı olduklarını belirterek, bu konuda halkın desteğinin önemine dikkat çekti. "Silivri’mizin sokaklarında yaşayan her bir canlının yaşam hakkını korumak ve onlara güvenli bir ortam sağlamak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.