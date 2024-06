Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına uçak biletlerinde indirim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AJet arasında şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, malul ve malul yakınları ile engelli yolcuların tüm seyahatlerinde yüzde 50’ye varan indirim uygulanmasını öngören protokol imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Gökçe ile AJet Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat tarafından imzalanan protokol ile şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, malul ve malul yakınları ile engelli yolcuların tüm seyahatlerinde faydalanabilecekleri indirim oranları belirlendi. Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında imzalanan protokolle birlikte tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ve malul ve malul yakınları iç hat uçuşlar ve Kuzey Kıbrıs uçuşlarında yüzde 50, dış hat uçuşlarda yüzde 20, engelli yolcular iç hat uçuşlar ve Kuzey Kıbrıs uçuşlarında yüzde 20, dış hat uçuşlarda yüzde 25 indirimden faydalanabilecek. AJet, özel indirim uygulayacağı yolcularının bilet satın alma işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla indirimli biletlerin www.ajet.com sitesi ve AJet mobil uygulaması üzerinden alınabilmesine olanak sağlıyor. Protokolün hayata geçmesiyle birlikte indirimden yararlanmak isteyen şehit yakınlarının, gazi ve gazi yakınlarının, malul ve malul yakınlarının ve engelli yolcuların belgelerini sunması gerekiyor. İndirim oranları vergi ve harçlar hariç ücret üzerinden hesaplanacak.

"Engelli, şehit ailesi ve gazilerimize karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz"

İmzalanan protokolle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Gökçe, "Bugün, AJet ile kuracağımız iş birliği çerçevesinde Bakanlık olarak hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğu içerisindeyiz. İmzalayacağımız bu protokolün, sağlayacağı kolaylıklardan faydalanacak engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Türkiye eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, ulaşımdan sosyal hizmetlere kadar hayatın her alanında sosyal devlet olma anlayışıyla hareket eden güçlü bir devlettir. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi, devletin şefkat şemsiyesi dışında hiçbir vatandaşımızın kalmaması için en dezavantajlı gruplardan başlayarak vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm ürettik. Her daim aile, çocuk, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazilere yönelik kapsamlı politikalar yürüttük. Değişen şartlar doğrultusunda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama gayretinde olduk. Engellilerimiz, şehit yakınları ve gazilerimiz her zaman özel ihtimam gösterdiğimiz vatandaşlarımız oldu. Bu anlamda engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşerek hiçbir zorluk yaşamadan günlük hayata katılabilmeleri için büyük bir azimle çalıştık. Milletimizin bize emaneti olan şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her daim yanlarında olduk. Onların hayatının her alanına öncelik verdik. Bakanlık olarak gerek engellilerimiz gerekse şehit yakını ve gazilerimiz için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Eğitimden sağlığa, istihdamdan bakım ve rehabilitasyon imkanlarının arttırılmasına kadar ihtiyaç duydukları her konuda destek olmaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak sunduğumuz sosyal hizmetlerden biri de; engelli, şehit yakını ve gazilerimizin çeşitli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda 2024 yılı Mart ayı sonuna kadar ulaşım hizmeti veren kurumların yaklaşık 2.5 milyar lira ücretsiz seyahat gelir desteği ödemesi yaptık. Bunun yanı sıra bugüne kadar 234 bin 759 ücretsiz seyahat kartını şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına ulaştırdık. 2015 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığımız ile iş birliğinde resmi, özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarına devam eden öğrencilere ücretsiz okul servisi imkanı sunduk. Türk Hava Yolları ile imzaladığımız protokolle şehir yakını ve gazilerimiz için yüzde 50 indirimle uçak seyahati yapma imkanı sağladık. Bu hizmetten 2022 Ekim ayından bu yana 32 bin 909 şehit yakını ve gazimiz yararlandı. Biraz sonra imzalayacağımız protokollerle engelli, şehit aileleri ve gazilerimizin AJet’ten indirimli bilet alma imkanına sahip olacaklar. Engelli, şehit ailesi ve gazilerimize karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bir kez daha onların yanında olduğumuzu ve hayatlarını kolaylaştırmak adına her türlü desteği vereceğimizi vurgulamak isterim. Yönetim Kurulu Başkanımız olmak üzere tüm AJet yönetimine ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Şehit yakınları gazi ve gazi yakınlarımıza yurt içi uçuşlarında yüzde 50, yurt dışı uçuşlarında yüzde 20 indirim yapacağız"

AJet Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise, "Bayrak taşıyıcı olmanın bilinci ve sorumluluğuyla AJet uçuşlarımızda şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız ve engelli yolcularımıza kolaylıklar ve indirimler sağlamak üzere buradayız. Şehit yakınlarımıza gazi ve gazi yakınlarımıza yurt içi uçuşlarında yüzde 50, yurt dışı uçuşlarında ise yüzde 20 olarak indirim yapacağız. Projenin altyapı kurulum süreci tamamlandıktan sonra bunlar direkt olarak ve mobil uygulamalarından yapılabilecek. Ama bugünden itibaren bu indirimden ofislerimizde veya çağrı merkezlerimizden faydalanabilecek yolcularımız. Benzer şekilde de engelli vatandaşlarımız için de yurt içi uçuşlarında yüzde 20 yurt dışı uçuşlarında ise yüzde 25’lik indirimlerden faydalanabilecekler. Görüntülü çağrı merkezimden bugüne kadar 200 bine yakın vatandaşımız yararlandı. Daha sonraki süreçte bu hizmetimizin kapsamını genişlettik. Biz bu sayıları çok daha yükseklere taşmak ve her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Bu protokollerle birlikte 1,5 milyona yakın vatandaşımız AJet markamızla sağlayacağımız indirimlerden istifade edecekler" ifadelerini kullandı.