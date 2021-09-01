Francisco Montero Beşiktaş’ta

Beşiktaş, Atletico Madrid’den 22 yaşındaki stoper Francisco Montero’yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Francisco Montero Beşiktaş’ta
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Beşiktaş, Atletico Madrid’den 22 yaşındaki stoper Francisco Montero’yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero ile yeniden sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Montero’ya yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

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