Edirne'de asırlık gelenek ile çocukların yüzü gülüyor

Edirne’de yaklaşık yarım asırdır sürdürülen çocukların şeker toplama geleneği ile çocukların yüzü gülüyor.

Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli köyünde yıllardır devam eden çocuklara bayram şekeri dağıtılması geleneği bu yıl da sürdürüldü.

Köy halkı tarafından çocuklar için yıllardır sürdürülen şeker dağıtma geleneği bu yıl da yaşatılarak, miniklere gerçek bir Ramazan Bayram havası yaşatıldı.

Edirne merkeze 15 km uzaklıkta bulunan Geçkinli köyünde asırlardır süren gelenek için köy meydanında bir araya gelen vatandaşların katılımı ile sabahın ilk saatlerinde şekerlemeler dağıtılarak yaklaşık 50 yıldır çocukların yüzü gülüyor.

Köy meydanında buluşan büyükler, ellerinde poşetlerle bekleyen çocuklara şeker dağıttı. Geleneği sürdürmeye devam eden köylüler bu etkinliği çocuklarına ve torunlarına miras bırakmak istediklerini söyledi.

Geçkinli Köyü muhtarı Naci Paşa, "Köyümüzde bayram günü çocuklar için asırlardır şeker toplama geleneği yapılıyor. Bu geleneği diğer nesillere aktarabilmek için uğraşacağız ve devem ettireceğiz” dedi.