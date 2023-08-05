Esenyurt'ta açılan Yaz Okulları'nda çocuklar 42 farklı branşta eğitimlerine devam ediyor

Esenyurt Belediye’sinin açtığı Yaz Okulları’nda, çocuklar hem çeşitli müzik aletlerini çalmayı öğreniyor hem de yabancı dil eğitimi alma imkanı buluyor.

Öğrencilerin yaz tatili dönemlerini verimli bir şekilde geçirmeleri için açılan Esenyurt Belediyesi Yaz Okulları, 42 farklı branşta eğitimlerine devam ediyor. Belediyenin kültür merkezleri ve bilgi evlerinde verilen eğitimlerde 8-15 yaş aralığındaki çocuklar, yeni bilgiler öğrenmenin yanı sıra yeteneklerini de keşfediyor. Haftanın 7 günü yapılan derslerde öğrenciler; piyano, keman, gitar, resim, matematik, yabancı dil, akıl ve zeka oyunları gibi onlarca farklı branşta ilgi alanlarına göre eğitim alma fırsatı buluyor. Eğitimler sonunda düzenlenen etkinliklerde, çocuklar yeteneklerini sergiliyor.

“Öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyoruz”

Sanatın ve müziğin gençleri hayata bir-sıfır önde başlattığına dikkati çeken Müzik Hocası Asil Ergun, “Yaz döneminde 42 ayrı branşta eğitim faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Amacımız çocuklarımızın ve gençlerimizin kişisel gelişimlerine bir nebze bile olsun katkıda bulunmak, onlara öncülük etmek ve hayat denen bu yolda farklı olmalarını, iyi olmalarını ve mutlu hissetmelerini sağlamak” dedi.

“İngilizce öğretmeni olmak istiyorum”

Katıldığı İngilizce kursu sayesinde kendini geliştirdiğini söyleyen Ayşe Melek Yılmaz şöyle konuştu:

“Bu derste bilmediğim İngilizce kelimeleri öğrendim. Bu kelimeleri cümle halinde kullanmaya çalışıyorum. Burada hocalarımız bize çok yardımcı oluyor, öğrenmemiz için çabalıyorlar. İngilizce kursuna geldikten sonra kendimi geliştirdim. İleride İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. Belediyemize bize bu imkânları sağladığı için teşekkür ediyorum.”