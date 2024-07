İbrahim Kömür ve Doruk Bulut arasında gerilim

TAKİP ET

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanlığı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde görev almış sandık görevlilerine yönelik bir teşekkür yemeği düzenledi. Organizasyona ilişkin CHP İlçe Başkanı İbrahim Kömür'ün paylaşımına, bir süredir ince eleştirilerde bulunan son genel seçimlerin milletvekili ve yerel seçimlerde Silivri Belediye Başkan Aday Adayı Doruk Bulut'tan sürpriz bir yorum aldı.

BULUT: KÜSEREK DEĞİL SEVEREK AYIRACAĞIZ

Bulut, birçok partilinin davet edilmediğini ve bu organizasyonla iç siyasetin kurtarılmaya çalışıldığını iddia etti ve Kömür'e yönelik, "Küserek değil severek ayıracağız" göndermesinde bulundu. Bulut'un devamında sosyal medya hesabından yaptığı “Hak etmediğin gibi geldiysen hak ettiğin gibi gideceksin” paylaşımı da yine Kömür'e mesaj olarak okundu.

KÖMÜR: YORUMUNUZUN TEMELİ YOK

Bulut'un paylaşımına CHP İlçe Başkanı İbrahim Kömür yine kendi paylaşımı altına uzunca bir açıklama ile şöyle yanıt verdi: “Sayın Bulut, yorumunuzun temelinin olmadığını size yapmış olduğumuz çalışmayla anlatmış olayım. Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu ile konuştuk, 31 Mart yerel yönetim seçimlerinde Silivri ilçemizde parti adına görev almış olan partililerimizin okul ve kat sorumlularımıza sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, her okulda görevli bilişim ve hukukçularımıza bir yemek vermeyi uygun bulduk. Bu amaçla, İlçe sandık kurulundan sorumlu Yöneticimiz Sayın Emel Hatipoğlu'nu görevlendirdim ve Emel hanım hemen, sandık kurulu üyelerini göreve davet ederek, destek verenler hariç 4 kişi fiili olarak salı gününden başlayarak, yemeğin düzenlendiği cumartesi de dahil, görev almış arkadaşlarımız, telefonlarla bir zat tek tek her görevli tarafından arandı.

Sistemimizde telefon kaydı bulunan herkese ulaşılmıştır, davet edilmiştir. Ulaşamadığımız çok az sayıda arkadaşımız ki bu sayı 20'yı geçmez, üç beş sefer aranmalarına rağmen ya cevap vermediler, ya da telefon numaralarında değişiklikleri olmuştur diye düşünüyorum. Bunların haricinde, danışma kuruluna, bir önceki ilçe Başkanı ve Belediye başkanları ile eski yeni bütün meclis üyelerine bir zat kendim mesaj attım. Bununla da yetinmedim bütün gruplara WhatsApp'tan mesaj attım yetmedi, parti sisteminden mesaj attırdım. Umarım bu işlerde emeği olan arkadaşlar size cevap verirler.

“BENİ HİÇBİR GÜÇ SEVEREK DE SEVMİYEREK DE BU PARTİDEN AYIRAMAZ”

Diğer mesajınıza gelince ben 1986 yılından bu yana çok kongre ve kurultay geçirdim. Çok kaybettim, çok kazandım. Kaybettiğimde hiç partiye küsmedim, kazanan tarafa husumet gütmedim, gütmem de. Ertesi gün kazanan arkadaşımın emrinde partiye hizmet etmeye devam ederim. Benim anlayışımda parti içi yarışlar kongreden sonra biter, Başkasını bilmem ama beni hiçbir güç veya güç odağı severek de sevmeyerek de bu partiden ayıramaz, koparamaz.

“PARTİ İÇİ BİR HESABINIZ VAR İSE ONUN YERİ KONGRE SALONUDUR”

Siz, sosyal medya üzerinden şahsımı rencide edici, küçültücü, alaycı, kendini beğenmiş bir edayla İlçe Başkanını dışlayıcı tutumunuza rağmen, bu partinin, Milletvekili adayı yaptığı, Belediye Başkan aday adaylığı ve ciddi bir kurumun üst düzey yöneticisine yakışmıyor. Tüm bunlara rağmen bir tek gün size saygısızlık etmedim. Her gördüğümde tokalaştım, öptüm asla yüzümü ekşitmedim. Şahsımla ilgili bir hesabınız ne sizin ne de benim olmaz, olamaz, parti içi bir hesabınız var ise onun yeri kongre salonudur. Kendim için söylüyorum ben partiliyim, yerim de CHP'dir. Geçmişim bunun kanıtı ve teminatıdır. Sizinle son yapmış olduğum görüşmede, ‘bana sosyal medya üzerinden yazmayınız, varsa bir sorun gelirsiniz yüz yüze görüşelim' olmuştur ama siz ısrarla sosyal medya yolunu seçecekseniz sorun yok.

“PARTİM İÇİN ARTI BİRE BAKARIM”

Kendimle ilgili, ben varsam varım, yoksam yokum gibi bir hesabım yok, susan, yönetilebilinen bir ilçe Başkanı değilim, olmam. Ben partim için artı bire bakarım. Kiminle bu partiye artı bir oy kazandıracaksam ona bakarım. İstanbul'da, Silivri'de yerelde iktidarız, hep birlikte bunun keyfini yaşamak yerine, yerelde küçük hesapların kimseye yararı olmaz. Yemek çok güzel ve birlikte keyif aldığımız örgütsel bir yemekti, keşke siz de katılıp keyif alsaydınız. Saygılar”

