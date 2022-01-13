Kedilerde Kaşıntılı Kabus: Pire!

Minik dostunuz normalden çok daha fazla kaşınıyor mu? Yattığı yerde küçük kahverengi kalıntılar bırakıyor mu? Eğer yanıtlarınız evetse kedinizde pire olduğunu düşünebiliriz. Bu yazıda kedi piresi nedir, belirtileri nelerdir, tedavi yöntemleri nelerdir bunlardan bahsedeceğiz.

Kedi Piresi Nedir?

Kedi piresi tahmin ettiğinizden çok daha sık karşılaşılan bir problemdir. Dışarı çıkıp eve dönen bir kedide pirelenme olasılığı yüksektir. Fakat evden çıkmıyorsa bile maalesef pire bulaşabilir. Çünkü pireler ayakkabılar aracılığıyla bile taşınabilir. Kedi piresi Ctenocephalides Felis olarak bilinen küçük kahverengi parazitlerdir. Bu parazitler sıcak ve nemli ortamları severler ve bu koşulları karşılayan tüylü kedi vücudunda kolayca gelişebilir. Özellikle yaz ayları pirelerin en çok geliştiği dönemdir.

Kedimde pire olduğunu nasıl anlarım?

Kediler kendilerini sık temizledikleri için başta bunu anlamak zor olabilir. Ancak pire kapmış kedinin en önemli belirtisi sürekli kaşınmasıdır. Bu kaşıntı çok fazla ve yoğun olabilir. Dolayısıyla buna bağlı olarak cildinde kızarıklıklar, yaralanmalar, iritasyonlar gelişebilir. Yalanması artabilir. Huzursuz olabilir. Eğer kedinizin tüyleri açık renkse pireleri ya da pire dışkılarını görebilirsiniz. Kediler yattıkları yerlerde küçük kahverengi lekeler bırakabilir. Bunlar pire dışkılarıdır. Bir ıslak mendil ile kedinizin tüylerini hafifçe silerseniz bu lekeler ıslak mendile de gelecektir. Yine pire taraklarıyla taramak da direkt pireyi bulmanızı sağlar. Pireler bazı hastalıklara da sebep olabilir. Örneğin anemi, tenya, alerji gibi.

Eyvah! Kedimde pire var şimdi ne yapacağım?

Öncelikle sakin olun. Başka bir evcil hayvanınız varsa onu da kontrol edin ve uzak tutun. Kedi piresi çoğunlukla insana bulaşmaz fakat bulaşma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Bir an önce kediniz için pire tedavisine başlamanız gerekmektedir. Pireler bir haftada iki bine ulaşabilir. Bu nedenle hiç vakit kaybetmeden veteriner hekiminize gidin. Pire şampuanlarıyla kedinizi yıkayabilirsiniz. Bunu birden fazla kez tekrarlamanız gerekebilir. Bunlar tek başına yeterli olmazsa deri üzerine uygulanan ilaçları da kullanabilirsiniz. Kullanabileceğiniz doğal yöntemler de vardır fakat bunların geçerliliği kanıtlanmış değildir. Elbette kedi pire damlaları kedinize pire bulaşmasını engelleyeceği gibi var olan pirelerin de ölmesini sağlar. Tabi evi de ilaçlamanız gerekebilir.

Unutmayın ki minik arkadaşınız için en uygun tedavi yöntemini, onun düzenli olarak kontrolünü sağlayan veteriner hekiminiz belirleyecektir. Bu ve bunun gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak için kedinizin kontrollerini aksatmamanızı tavsiye ederiz.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022, 16:43