Yaşar: Mücadelemiz devam edecek

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta mücadele eden Silivrispor’da takım kaptanı Yunus Yaşar samimi açıklamalara imza attı. İlk yarıyı lider tamamlayan Silivrispor’da Kaptan Yunus Yaşar yaptığı açıklamasında; “Ligde ilk yarıyı lider bitirmek bizim için çok önemliydi ve bunu başarmanın mutluluğu tartışılmaz. Fakat ikinci yarının çok daha zor geçeceğinin de farkındayız. Zorlu bir grupta zorlu rakiplerle mücadelemiz devam edecek. Takım halinde çok iyi çalışarak ikinci yarıya hazırlanıyoruz.

SEZON SONU HEP BİRLİKTE SEVİNECEĞİZ

Silivrispor Kulübünün hedefi her zaman şampiyonluktur, üst sıralardır. Camiamızın büyüklüğünü ve beklentilerini biliyor ve anlıyoruz. Taraftarlarımızın ilk yarıda bizlere verdikleri destek gerçekten muhteşemdi ve herkese teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulumuzla, hocalarımızla ve futbolcu kardeşlerimizle beraber tek hedef için mücadele eden gerçekten iyi bir takım olduk. Tek düşüncemiz Silivrispor’u yeniden hak ettiği yerlere getirmektir. İnşallah sezon sonunda hep birlikte sevineceğiz, bizleri desteklemeye devam edin” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2022, 10:54