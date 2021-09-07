Göz Çevresi Bakımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Göz çevresi bakımı, cilt bakım rutininizin en önemli parçalarından biridir. İyi bir göz çevresi bakımı, göz çevrenizi dış hasarlardan korumanızı ve kırışıklıkları önlemek için elastikiyetini korumanızı sağlayacaktır. Göz çevresindeki cilt hassas ve dış etkenlere karşı duyarlıdır, bu nedenle bu bölgeye ekstra özen göstermemiz önemlidir. Bu bölgedeki cilt kuruyabilir, kırışabilir ve kırışmaya meyilli olabilir. Göz bölgesi ayrıca daha düşük yağ üretimine sahiptir, bu nedenle yüzdeki diğer bölgelere göre daha fazla neme ihtiyaç duyar.

Gözeneklere derinlemesine nüfuz edebilen nazik bir formülle günde en az iki kez bu bölgeyi iyice temizlemek önemlidir. Bazı nazik temizleyiciler özellikle göz çevresi bakımı için tasarlanmıştır, bu nedenle temizleme ürününüzü seçerken buna dikkat etmeniz önemlidir. Diğer türlü göz çevrenizi tahriş edebilirsiniz.

Göz kremi her iyi cilt bakımı rutininde gereklidir. Göz kremleri genellikle ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü en aza indirmek, şişkinliği azaltmak, koyu halkaları azaltmak ve kızarıklık gibi renk kusurlarını azaltmak için kullanılır. Göz kremleri genellikle hassas ciltler için yeterince nazik olabilen nemlendirici bileşenlerden yapılır. Genellikle nemden yoksun olan göz bölgesini nemlendirmek için tasarlanmıştır. Bu alanda Türkiye’de Kiehls, Sephora, Yves Rocher, myepique gibi web markalar tercih edilebilir.

Göz Çevresindeki Cilt

Göz çevresindeki cilt yüzünüzün diğer bölgelerine göre daha incedir, bu da daha hızlı kırışma ve yaşlanma anlamına gelir. Bu nedenle bu bölgeyi güneş kremi veya UVA/UVB korumalı göz kremi ile korumalısınız.Göz bölgesi için güneş kremi vücudunuzun diğer bölgeleri için güneş kreminden farklıdır çünkü hassas göz bölgenizi tahriş etmeyecek veya yakmayacak kadar yumuşak olması gerekir. Güneş kremi bileşenleri hassas göz bölgelerini tahriş edebilir, bu nedenle bu hassas bölgeler için oksibenzon veya avobenzon içeren kimyasal güneş kremlerinden kaçınmalısınız.

Göz maskeleri, dolgun ve nemli bir göz bölgesi elde etmenin harika bir yoludur. Hassas ve ekstra bakıma ihtiyaç duyan ancak yoğun bir maskeyi tolere edemeyen ciltler için nazik bir çözüm sunarlar. Göz maskeleri, çevresindeki cildi nemli, parlak ve genç görünümlü tutmaya yardımcı olan bileşenler içerirler. İyi bir göz maskesi, göz çevresine takıldığında ferahlatıcı hissettirir. Ayrıca stres, alerji veya uyku eksikliği nedeniyle bu bölgedeki tahrişleri ve şişkinlikleri hafifletmeye yardımcı olabilir.